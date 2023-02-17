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Edirne’de rüşvet operasyonunda 3 Belediye çalışanı gözaltına alındı
Edirne’de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ’Rüşvet operasyonu’nda Belediye çalışanı 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 17.02.2023, 18:56
Edirne’de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ’Rüşvet operasyonu’nda Belediye çalışanı 3 kişi gözaltına alındı.
Edirne’de rüşvet iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.