Edirne’de polis ekipleri yeni yıla görev başında girdi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 2023 yılına görevleri başında sürücülere yönelik alkol uygulaması gerçekleştirerek giriş yaptı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin huzur ve refahı için çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ekipler, alkollü olduğu şüphesi ile bazı sürücülere alkolmetre ile ölçüm yaptı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine el konularak, idari para cezası uygulandı.