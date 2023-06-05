Edirne’de pazarda taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

Edirne’de pazarda husumetlilerinin taşlı sopalı saldırısına uğrayan 2 pazarcı esnafı yaralandı.

İddialara göre, sebze-meyve pazarında satış yapan 2 esnaf, aralarında husumet bulunan bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 pazarcı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.