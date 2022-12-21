Edirne’de otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

Edirne’de motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Fatih Mahallesi Şehit Sercan Gedikli Sokak Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. E.D. idaresindeki plakasız motosiklet, D.G. yönetimindeki 22 ABN 158 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletli kurye yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.