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Edirne’de Otomobil yayaya çarptı 1 kişi yaralandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde geri geri manevra yapan otomobil, yol kenarında yürüyen yayaya çarptı. Aracın çarpmasıyla yere düşen yaya yaralandı.

Asayiş 26.06.2022, 09:15
Edirne’de Otomobil yayaya çarptı 1 kişi yaralandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde geri geri manevra yapan otomobil, yol kenarında yürüyen yayaya çarptı. Aracın çarpmasıyla yere düşen yaya yaralandı.

Kaza, Uzunköprü İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K. yönetimindeki 22 LM 784 plakalı araç, geri geri manevra yaptığı sırada yol kenarında yaya olarak yürüyen Y.S.’ye çarptı. Çarpma sonucu yaya Y.S., aracın çarpmasıyla yere savruldu .

Kazayı gören çevredeki vatandaşların olayı 112 İhbar hattına haber vermesi ile olay yerine Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi kazazede, 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının Hayati Tehlikesinin olmadığı Tedbir amaçlı kısa süre Müşahede altında kalacağı öğrenildi Polis ekiplerinin Kazayla ilgili soruşturmasının Sürdüğü öğrenildi.

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