banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
Çocuklarımız ölmeden bize versinler
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
AK Parti “Yüz Yüze 100 Gün” programı ile sahaya indi
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
TÜGVA, İBB'ye karşı açtığı tahliye davasını kaybetti
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı
Bursalılar sezon finalini 90’lar ile yaptı

Edirne’de otobüs motorunda 2 göçmen yakalandı

Edirne’de otobüsün motor bölümünde yurtdışına kaçarken yanan göçmenler hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 24.07.2022, 18:52
Edirne’de otobüs motorunda 2 göçmen yakalandı

Edirne’de otobüsün motor bölümünde yurtdışına kaçarken yanan göçmenler hastaneye kaldırıldı.

Göçmenler yurt dışına kaçmak için her yolu deniyor. Tur otobüsünün motoru ile dingil arasına gizlenen göçmenler, ölümden döndü. Bosna Hersek’e gitmek üzere İstanbul’dan hareket eden tur otobüsü Edirne’ye geldi. Otobüsten çığlık sesleri geldiğini duyan yolcular, durumu şoföre bildirdi. Otobüsü durduran şoför çığlıkların geldiği yeri kontrol edince, motor ve dingilin arasına gizlenen 1’i kadın 2 göçmen olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polisler, göçmenleri sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan göçmenlerin vücutlarında yanıklar olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
31°
açık