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Pentagon’dan yapılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ liderlerinden Mahir El Agal’ın Suriye’de düzenlenen hava saldırısıyla öldürüldüğü duyuruldu.
Edirne’de orman yangınına müdahale sürüyor
Edirne’nin Kapıkulu yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. AFAD, Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyük oranda kontrol altına alındı.
Asayiş 12.07.2022, 16:06
Edirne’nin Kapıkulu yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. AFAD, Orman Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyük oranda kontrol altına alındı.
Çok sayıda ağacın zarar gördüğü yangına müdahale aralıksız sürüyor.