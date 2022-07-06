banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Edirne’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Edirne’de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Asayiş 06.07.2022, 19:07
Edirne’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Edirne’de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesi Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasındaki ağaçlık alanda çıkan yangına, Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince; 6 arazöz, 2 dozer, 1 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 1 arama kurtarma aracı ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

Yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

Yorumlar (0)
27°
açık