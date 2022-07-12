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Edirne’de orman yangını başladı, müdahale ediliyor

Edirne’de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Asayiş 12.07.2022, 14:44
Edirne’de orman yangını başladı, müdahale ediliyor

Edirne’de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edirne’nin Kapıkule yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor. İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da kendi imkanlarıyla müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

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