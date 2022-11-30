Edirne’de motosikletten düşen kurye yaralandı

Edirne’de meydana gelen kazada motosikletten düşerek yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Meydan Mahallesi Kıyık Caddesi Havlucular Hanı mevkiinde meydana geldi. 22 ACB 801 plakalı motosikletten düşen sürücü Ö.S. yaralandı. İş yerinden aldığı siparişleri adrese götürmek için motosiklete binen Ö.S.’nin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan kuryeyi hastaneye kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme yaptı.