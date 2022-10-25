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Edirne’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 25.10.2022, 16:50
Edirne’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Necatiye köy kavşağında minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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