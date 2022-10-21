Edirne’de kullanılmayan evin kömürlüğünde yangın çıktı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kullanılmayan iki katlı bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın, kısa süreli paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Büyükşehsuvarbey Mahallesi Petmezlik Sokak üzerindeki iki katlı bir evin kömürlük kısmında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, kısa sürede kömürlüğün üzerindeki çatıyı sardı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Çevredeki vatandaşlar, kömürlüğün tinerciler tarafından yakıldığını iddia ederken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.