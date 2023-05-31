Edirne’de kimyevi madde deposunda yangın

Edirne’de mobilya kimyevi maddelerinin olduğu depolarda yangın çıktı.

Edirne merkez ile Süloğlu ilçesi yolu arasında bulunan Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi’ndeki mobilya ve kimyevi madde depolarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Yangın devam ederken; yangına Edirne İtfaiyesi, Orman İşletme ekipleri ve ilçelerden takviye ekipler müdahalede bulunuyor.