Edirne’de kimyevi madde deposunda yangın

Edirne’de mobilya kimyevi maddelerin olduğu depolarda yangın çıktı.

Edirne merkez ile Süloğlu ilçesi yolu arasında bulunan Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi’ndeki mobilya ve kimyevi madde depolarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye aracı ile müdahale ediliyor.

Yangın, devam ederken yangına itfaiyesi orman işletme ekipleri ve ilçelerden takviye ekipler ile müdahalede bulunuyor.