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Edirne’de kaçak parfüm operasyonu
EDİRNE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇLARDA YAPILAN ARAMADA MADDİ DEĞERİ 210 BİN LİRA OLAN 2 BİN 736 ADET KAÇAK PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 10.11.2020, 17:57
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramada maddi değeri 210 bin lira olan 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca alınan ihbar üzerine TEM Gişeler mevkiinde şüpheli iki araçta yapılan aramada, Romanya’ya götürülmek üzere, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen değişik markalarda iki araçta toplam 2 bin 736 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüleri hakkında işlem başlatıldı.
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