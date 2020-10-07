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Edirne’de kaçak alkol ve sigara operasyonu
EDİRNE’DE, JANDARMA EKİPLERİNCE BİR EVDE YAPILAN ARAMADA, GÜMRÜK KAÇAĞI 185 LİTRE ALKOL, 3 KARTON SİGARA, 12 KUTU TÜTÜN, 3 KİLOGRAM ÇAY ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 07.10.2020, 15:56
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Edirne’de, jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, gümrük kaçağı 185 litre alkol, 3 karton sigara, 12 kutu tütün, 3 kilogram çay ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, bir evde gümrük kaçağı malzeme bulundurulduğu ihbarı üzerine Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Edirne merkeze bağlı Eskikadın köyünde bulunan söz konusu adreste yapılan aramada gümrük kaçağı 185 litre alkol, 3 karton sigara, 12 kutu tütün, 3 kilogram çay ele geçirildi. Bahse konu malzemelerin maddi değerinin 17 bin 760 TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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