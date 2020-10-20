Edirne’de izinsiz kazıya suçüstü
EDİRNE’DE, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALARDA, BİR ARAZİDE ŞÜPHELİ BİR ŞAHSIN OLDUĞU VE DETEKTÖR İLE ARAMA YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ. ŞAHSIN ÜZERİNDE VE ARACINDA YAPILAN ARAMALARDA TARİHİ ESER OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN SİKKE ELE GEÇİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.
Edirne’de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir arazide şüpheli bir şahsın olduğu ve dedektör ile arama yaptığı tespit edildi. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, 19 Ekim 2020 tarihinde Edirne’nin Havsa ilçesi Hasköy köyünde arazide şüpheli bir şahsın olduğu ihbarı alınmasını müteakip; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirtilen bölgede yapılan kontrolde bir şüpheli şansın olduğu ve dedektör ile arazide arama yaptığı görüldü.
Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni paralar ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM şube müdürlüğü tarafından izinsiz kazı yapmak suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
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