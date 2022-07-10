Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Uzunköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 LM 196 plakalı otomobil ile 22 AK 590 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 22 AK 590 plakalı otomobilde bulunan 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.