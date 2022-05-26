Edirne’de gündüz başlayan tartışma gece kanlı bitti: 4 yaralı

EDİRNE (İHA) – Edirne’de 2 grup arasında gündüz çıkan tartışmanın gece saatlerinde alevlenerek silahların, beyzbol sopalarının ve bıçakların konuştuğu kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye olay, Talatpaşa Mahallesi Kasım Paşa Hamam Sokak’ta meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grup, gündüz saatlerinde kent merkezinde bulunan bir çay bahçesinde karşılaşınca aralarında tartışma yaşandı.

Daha sonra gece geç saatlerde Talatpaşa Mahallesi’nde tekrar iki grubun karşılaşması sonucu tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri kan izleri ve beyzbol sopalarıyla karşılaştı. Ayrıca olayla ilgisi olduğu belirlenen bir otomobil de olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Yaşanan kavgada Y.S ve Ö.S. sırtlarından kurşunla yaralanırken M.G ve. A.G. beyzbol sopasıyla aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan 4 kişiyi ekiplerince Edirne Devlet Hastanesine kaldırdı.

Silah seslerini duyduklarından dolayı çok korktuklarını ifade eden Sayime Çetin, hemen üst katta kaldıklarını belirterek, “Silah seslerini duyunca bütün çocuklara yere yatın dedim. Daha sonra yaralan gruptan bazıları bir şeyler konuşuyordu, bir şey anlayamadık. Dışarı çıktığımızda yerde uzanan yaralı gördük, yardım ettik” dedi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.