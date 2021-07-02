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Edirne’de fırtına ağaçları araçların üzerine devirdi

Edirne’de etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üzerine devrildi, çok sayıda araç hasar gördü.

Asayiş 02.07.2021, 22:03
Edirne’de fırtına ağaçları araçların üzerine devirdi

Edirne’de etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar arabaların üzerine devrildi, çok sayıda araç hasar gördü.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak fırtınayla beraber etkisini artırdı. Fırtına nedeniyle birçok noktada ağaçlar devrildi, çok sayıda araç zarar gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçlar kurtarmak için çalışması başlatıldı. Yaralı olmadığı öğrenilirken, devrilen ağaçların altında kalan araçlar için çalışmalar devam ediyor.
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