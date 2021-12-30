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Edirne’de FETÖ şüphelisi polis memuru tutuklandı
Edirne’de polis memuru Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
Asayiş 30.12.2021, 17:30
Edirne’de polis memuru Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.
Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyetteki işlemleri sonrasında Edirne Adliyesi’ne getirilen S.Ç, savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis memuru S.Ç 3 gün önce gözaltına alınmıştı.