Edirne’de FETÖ şüphelisi 4 kişi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi yakalandı.

Hudut Kartalları Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye esnasında şüphelendiği 4 kişiyi Yunanistan’a kaçmaya çalıştığını belirledi. Hudut askerleri yasak bölgede Yunan’a kaçmaya çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kimlik tespitlerinin yapılması için Jandarmaya sevk edildi. Jandarmada yapılan kimlik kontrollerinde şahısların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin Jandarmada işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.