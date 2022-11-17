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Edirne’de FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı
Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Asayiş 17.11.2022, 13:21
Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Hudut Kartalları, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede devriye esnasında şüphelendiği 2 kişiyi Yunanistan’a kaçmaya çalıştığını belirlemesi üzerine yasak bölgede K.K.T. ve H.T. yi gözaltına aldı.
Jandarma ekiplerine seslim edilen zanlıların kimlik kontrollerinde FETO silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dosyalarının olduğu ve aranması olduğu belirlendi.