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Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobil ile traktörün karıştığı kazada yaralananlara bakmak isteyen 2 kişi, yolun ortasında başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Asayiş 29.09.2021, 10:23
Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobil ile traktörün karıştığı kazada yaralananlara bakmak isteyen 2 kişi, yolun ortasında başka bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Uzunköprü ilçesi Malkoç yolunda meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan otomobil, önünde seyreden traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yolda kazayı gören 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerini aradıktan sonra, yaralıların durumuna bakmak için yola çıktı.

Yaralılara yardıma koşarken araba çarptı

İddiaya göre, o sırada yoldan geçen başka bir araç, yaralıların durumuna bakmak için yolda ilerleyen 2 kişiye çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yardıma koşan 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken, otomobil ile traktörün karıştığı kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yardıma giderken otomobilin çarpıp ölümüne sebep olduğu 2 kişinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak, 2 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen aracın peşine düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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