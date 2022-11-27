Edirne’de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Edirne’de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Edirne-Havsa yolunda bulunan toz gıda, sıvıyağ ve sıvı pastacılık ürünlerinin üretildiği bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Depo kısmından dumanların yükseldiği fabrikadaki yangını söndürmek için itfaiye ekipleri, çalışmalarını yürütüyor.

(SU-