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Edirne’de DHKP/C şüphelisi Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı
Yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi Edirne’de yakalandı.
Asayiş 26.01.2023, 13:58
Yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP/C şüphelisi Edirne’de yakalandı.
İhbar üzerine, Uzunköprü ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları denetim yaptı. Denetim esnasında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isteyen DHKP/C şüphelisi V.D. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.