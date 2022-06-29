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Edirne’de devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu

Edirne’de yol kenarına devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu. Devrilen LPG yüklü tanker havadan görüntülendi.

Asayiş 29.06.2022, 18:49
Edirne’de devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu

Edirne’de yol kenarına devrilen LPG yüklü tanker paniğe neden oldu. Devrilen LPG yüklü tanker havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy yolu üzerinde LPG yüklü tanker devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce patlama riskine karşı güvenlik önlemleri alınırken yol ulaşıma kapatıldı. LPG yüklü tanker için kurtarma çalışması başlatıldı.

Öte yandan İpsala’dan Sultanköy istikametine gitmek isteyen otomobiller Turpçular köyü yoluna yönlendirildi.

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