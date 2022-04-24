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Edirne’de çocuklar patlamamış bomba buldu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde patlamamış mühimmat bulundu.

Asayiş 24.04.2022, 21:48
Edirne’de çocuklar patlamamış bomba buldu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde patlamamış mühimmat bulundu.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Kırkkavak Deresi mevkiinde patlamamış mühimmat bulundu. Dere kenarında oynayan çocukların gördükleri nesneyi merak edip incelediklerini gören bir vatandaş, çocukların oynadığı nesnenin bomba olduğunu görünce çocukları alandan uzaklaştırarak bombayı kendi imkanlarıyla el arabasına yükleyip, boş bir arsaya getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak bomba imha ekiplerine haber verdi.

Bombayı bularak güvenlik ekiplerine haber veren Nurettin Çelik, “Akşam dükkanımı erken kapatmıştım, evime geldim. Camda çayımı içerken baktım benim çocuk elinde kazma köprünün oraya doğru gidiyor. Merak ettim ne oluyor diye gittim baktım, elinde kazma kaldırıyor bombaya vuracak. Dur dedim, bombayı kendi imkanlarımla çıkardım. Çuvalla el arabasına koydum, getirdim bahçeye bıraktım ondan sonra da emniyeti çağırdım” dedi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önemleri alırken, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’nden bomba imha ekibi talep edildiği öğrenildi.

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