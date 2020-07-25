Edirne’de can pazarı
EDİRNE'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞTIKTAN SONRA YOL KENARINDAKİ DÜKKANIN İÇERİSİNE SAVRULAN VE ARDINDAN ALEV TOPUNA DÖNEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜNÜ ALEVLERE YAKIN BÖLGEDEN SÜRÜKLEYEREK KURTARAN FATİH ÖZTÜRK, CAN PAZARININ YAŞANDIĞI O KORKULU ANLARI ANLATTI.
Edirne’de otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki dükkanın içerisine savrulan ve ardından alev topuna dönen motosikletin sürücüsünü alevlere yakın bölgeden sürükleyerek kurtaran Fatih Öztürk, can pazarının yaşandığı o korkulu anları anlattı.
İddialara göre, Zübeyde Hanım Caddesi’nde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yol kenarında bulunan bir işletmenin içine savruldu. İşletmenin camları kırılırken motosiklet biranda alev topuna döndü. Yaralı motosiklet sürücüsü Yasevim ilgüz’ün alevlerin yanında olduğunu gören vatandaşlar, İlgiz’ü sürükleyerek olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ambulans ekipleri de yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün de gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ses duyduk, camdan atladım
İşletmenin garsonlarından Fatih Öztürk, gürültülü bir ses duyduklarını söyledi. Biranda alevlerin camı sardığını anlatan Öztürk, yangına müdahale etmeye çalıştıklarını ifade etti. Alevlerin yanında yaralı sürücüyü görünce şahsı sürükleyerek yangın mahallinden uzaklaştırdıklarını belirtti.
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