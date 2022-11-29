Edirne’de baca yangını ekipleri alarma geçirdi

Edirne’de bir evin bacasından çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Nişancıpaşa Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinde ısınmak için sobayı yakan Bülent Adalardan, bacanın tutuştuğunu ve dumanların yükseldiğini gördü. Evde yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bacadan çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına alıp yangın söndürdü. Polis bölgede önlem alırken sağlık ekipleri de hazır bulundu.

“Baca kıpkırmızı yanıyordu, korktum”

Ev sahibi Bülent Adalardan, yaşadığı olayı anlatırken, “İçeride oturuyordum. Daha sonra dışarı çıktığımda evimin bacasının kıpkırmızı olduğunu gördüm. Korktum, yeğenlerimi aradım. Arkadaşlar da sağolun itfaiyeye haber verdi. Allah razı olsun, geldiler ve söndürdüler” dedi.