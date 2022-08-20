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Edirne’de asayiş uygulaması

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarını sıklaştırdı.

Asayiş 20.08.2022, 00:56
Edirne’de asayiş uygulaması

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarını sıklaştırdı.

Asayiş ekipleri tarafından Zübeyde Hanım Caddesi başta olmak üzere şehrin kalabalık noktalarında gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçlarda bulunan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Şüpheli görülen sürücü ve yolculara üst araması yapan ekipler, bazı araçların bagajlarında da arama yaptı.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

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