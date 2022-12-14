Edirne’de 98 yaşındaki kadının mallarını üzerine geçiren şahıslar hakim karşısında

Edirne’de akli melekeleri yerinde olmayan kimsesiz 98 yaşındaki kadın ile ‘ölünceye kadar bakım akdi’ yaparak 6 taşınmazını üzerine geçirip başkalarına devreden ve 500 bin TL’lik senede imza attıran şahıs ile birlikte 4 kişinin yargılanmasına başlandı.

İddialara göre, dünyaya getirdiği 3 çocuğunu küçük yaşta, 2 çocuğunu genç yaşta ve eşini kalp krizi sonucu kaybeden M.Ç. (98), Edirne’deki evinde tek başına yaşamaya başladı. Yaşlı kadın M.Ç., dairelerinden birini kiraya vermesi için tanıştığı U.Ç. ile zamanla anne-oğul gibi oldu. İlerleyen zamanda kadın ile şüpheli arasında ‘ölünceye kadar bakım akdi’ yapıldı. Şüpheli U.Ç., ilerleyen zamanlarda yaşlı kadının 6 taşınmazını hileli hareketlerle devralarak, kadının diğer bakıcılarına devretti. Bakıcılar da aldıkları taşınmazlardan bazılarını başkalarına devretti. Devir teslimlerin yanı sıra, şüpheli U.Ç.’nin yaşlı kadına 500 bin TL tutarında senet imzalattığı ve senedi icra işlemine koyduğu öne sürüldü. Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından operasyon düzenleyen KOM ekipleri, yaşlı kadının bakıcısı U.Ö.’yü, ’ölünceye kadar bakım akdi’ yapan U.Ç.’yi, kadının vasi adayı olan H.Y.’yi ve evleri satın alıp başkalarına satan H.Y.’yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Kadının bakıcısı U.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Trakya Üniversitesi Hastanesinden ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinden alınan sağlık raporlarında, yaşlı kadının ‘tıbben işlem yapma ehliyeti olmadığı ve akli melekesinin yerinde olmadığını bildirir hekim kanaat raporu’ olduğu belirtildi. İddianamede, şüphelilerin taşınmazların devrinden önce birlikte hareket ettikleri iddia edildi. İddianamede, yaşlı kadın ile ‘ölünceye kadar bakım akdi’ yapan U.Ç.’nin devraldığı taşınmazlardan 3’ünü H.Y.’ye, 1’ini kadının vasi adayı H.Y.’ye ve 1’ini kadının bakıcısı U.Ö.’ye devrettiği belirtildi.

"Anne oğul ilişkimiz vardı"

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlanan sanıkların ilk duruşması gerçekleşti. Duruşmaya tutuklu sanıklar H.Y., ağabeyi H.Y. ve U.Ç. katıldı. Yaşlı kadının vasi adayı H.Y. ifadesinde, “Evine mantolama yaptık, öyle tanıştım. İhtiyaçlarını karşılamaya başladım. Anne-oğul ilişkimiz vardı. Akşamları bensiz yemek yemiyordu. Kimsesi yoktu, her şeyiyle ben ilgileniyordum. Bir de bakıcısı U.Ö. vardı. ‘Ölünceye kadar bakım akdi’ yapan U.Ç., kadına baktığımız için bana ve bakıcı kadın U.Ö.’ye daire verdi. Ben de dairemi sattım" dedi.

"Satış yaptık, tapuları aldım"

Sanık H.Y.’nin kardeşi H.Y. ise, “Yapı malzemeleri işi yapıyorum. Tutuklu sanık U.Ç. bana iş verdi. İşi yapmaya başladım ama bana ödeme yapmadı. Daireleri olduğunu söyledi ve anlaştık. Satış yaptık, tapuları aldım” şeklinde ifade verdi.