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Edirne’de 703 bin TL’lik cinsel içerikli kaçak hap ve jel ele geçirildi
Edirne’de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada, maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli hap ve 18 bin 36 adet jel ele geçirildi.
Asayiş 11.12.2020, 15:43
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Edirne’de, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın evinde ve aracında yapılan aramada, maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel içerikli hap ve 18 bin 36 adet jel ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, Edirne merkez ilçesinde şüpheli bir şahsın cinsel gücü artırıcı hapları pazarladığı bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler, adli makamlarca gerekli izinlerin alınmasının ardından 10 Aralık 2020 tarihinde şüpheli şahsın ev, eklentileri ve aracında yapılan aramada maddi değeri 703 bin TL olduğu değerlendirilen 72 bin 582 adet çeşitli markalarda cinsel gücü artırıcı hap ve 18 bin 36 adet cinsel gücü artırıcı jel ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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