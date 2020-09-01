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Edirne’de 6 milyon TL’lik kobra yılanı zehri ele geçirildi
EDİRNE’DE, KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, 230 ADET ŞEFFAF RENKLİ CAM TÜPLER İÇERİSİNDE GÜMRÜK DEĞERİ 6 MİLYON 430 BİN 320 TL’LİK KOBRA YILANI ZEHRİ ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 01.09.2020, 14:16
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Edirne’de, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 230 adet şeffaf renkli cam tüpler içerisinde gümrük değeri 6 milyon 430 bin 320 TL’lik Kobra Yılanı Zehri ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ağustos 2020 günü A.C., M.K.,N.S., T.A.,M. B. isimli şüpheli şahıslardan 230 adet şeffaf renkli cam tüpler içerisinde Kobra yılanı zehiri (gümrük değeri 6 milyon 430 bin 320 TL) olduğu değerlendirilen ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Şahıslar, gümrük Kaçakçılığı suçu kapsamında gözaltına alındı.
Savcılığa sevk edilen şüpheli 5 şahıs mahkemece adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
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