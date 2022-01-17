Edirne’de 4 FETÖ zanlısı kıskıvrak yakalandı

Edirnenin Uzunköprü ilçesinde 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sınırda Görevli Hudut kartalları Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye kontrolünde yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan M.T, Z.Y, Y.T. ve L.T’yi yakaladı. Kimlik kontrolünde 4 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. Zanlılar gözaltına alındı.