Son Dakika
Edirne’de 227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Edirne’de güvenlik güçlerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.
Asayiş 06.08.2022, 17:15
Edirne’de güvenlik güçlerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.
Edirne’de düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde jandarma ekiplerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na gönderildi. Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi.