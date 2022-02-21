Edirne’de 22 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edirne’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 22 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 22 şişe farklı marka, cins ve gramajlarda gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içkilere el konulurken, otomobil sürücüsü M.A. da ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.