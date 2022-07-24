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Edirne’de 215 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi

Edirne’de yakalanan 215 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

Asayiş 24.07.2022, 07:32
Edirne’de 215 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi

Edirne’de yakalanan 215 göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi.

Edirne’de yakalanan 215 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı’na gönderildi. Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi.

(MB-)

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