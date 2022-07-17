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Edirne’de 15 Temmuz’la ilgili hakaret içerikli paylaşımda bulunan 3 kişi hakkında işlem yapıldı

251 kişinin şehit düşerek demokrasiye sahip çıktığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"yle ilgili sosyal medya hesaplarından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına hakaret” içerikli paylaşmışlar yaptıkları tespit edilen 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Asayiş 17.07.2022, 13:34
Edirne’de 15 Temmuz’la ilgili hakaret içerikli paylaşımda bulunan 3 kişi hakkında işlem yapıldı

251 kişinin şehit düşerek demokrasiye sahip çıktığı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"yle ilgili sosyal medya hesaplarından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına hakaret” içerikli paylaşmışlar yaptıkları tespit edilen 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından, E.A., S.A. ve M.Y.G.’nin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"yle ilgili, ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve Cumhurbaşkanına Hakaret’ içerikli paylaşmışlar yaptıklarını tespit etti.

Edirne’de paylaşımları yaptıkları tespit edilen E.A., S.A. ve M.Y.G. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. E.A. ve S.A. gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Şehir dışında olduğu belirlenen M.Y.G. hakkında hazırlanan tahkikat evrakı ise Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

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