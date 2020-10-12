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Edirne’de 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

EDİRNE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE, 12 ADET 9 MM ÇAPINDA TABANCA, ŞARJÖR VE 85 ADET MERMİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 12.10.2020, 12:21
Edirne’de 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 12 adet 9 mm çapında tabanca, şarjör ve 85 adet mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Edirne ili Uzunköprü ilçesinde “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçuna konu olan 12 adet 9 mm çapında tabanca, bu tabancalara ait 12 adet şarjör ve 85 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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