Edirne Valiliği Yunan medyasının göçmen geçişleriyle ilgili iddialarını yalanladı

Edirne Valiliği, Yunanistan medyasında yer alan ve Türkiye-Yunanistan sınır hattında çekildiği iddia edilen göçmen geçişi görüntülerinin ve haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Edirne Valiliği, Yunanistan medyasında ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, düzensiz göçmen geçişine dair görüntülerin Türkiye-Yunanistan hudut hattına ait olduğu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"Yunanistan’ın göçmenlere uyguladığı tutum defalarca tespit edildi"

Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Göçmenlere karşı takınmış olduğu insanlık ve hukuk dışı tutum defalarca tespit edilmiş, kayıt altına alınmış ve zorla geri gönderilen göçmenlerin mülakatlarına yansımış olan Yunanistan’ın uluslararası kamuoyunu yanıltabilmek adına FETÖ’cü hesaplardan yapılan alçakça ve gerçekle örtüşmeyen paylaşımlara itibar ettiğini üzülerek takip etmekteyiz. Bahse konu paylaşımlarda yer ve tarih bilgisi verilmediği gibi bölgedeki gözetleme sistemlerine ait kayıtların incelenmesi de dahil olmak üzere yapılan çok yönlü araştırmalarda iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

“Göçle mücadele konusunda gerekli tedbirler uluslararası hukuk normlarına uygun olarak titizlikle alınmaktadır"

Yunanistan sınırında görev yapan Hudut Birliklerinin envanterinde görüntülerde yer alan kamyonet tipi bir askeri aracın da bulunmadığı belirtilen açıklamanın devamında, "Hudut Birliklerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve Göç İdaresi Müdürlüğümüz tarafından sınırlarımızda düzensiz göçle mücadele konusunda gerekli tedbirler uluslararası hukuk normlarına uygun olarak titizlikle alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.