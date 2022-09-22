Edirne Uzunköprü Kaçakçılık Şube ekiplerinden FETÖ operasyonu: 4 tutuklu

Edirne’den yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan, aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen ve astsubayın bulunduğu 4 FETÖ/PDY mensubu ve 1 organizatör yakalandı.

Uzunköprü’de haklarında FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde adli kontrol şartı bulunan 4 kişi, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Terörle Mücadele ekipleri tarafından takip edildiklerinden habersiz olan S.D., S.Y., S.A., ve M.S.D. isimli şahıslar, kendilerini yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçirmek için anlaştıkları şoför ve organizatör olan F.T. isimli şahısla bağlantı kurarak İstanbul’dan Edirne’nin Uzunköprü ilçesine geldi. İlçeye bağlı Demirtaş Mahallesi’nde bulunan tren istasyonu civarında sınırı geçmek için hazırlık yapan şahıslar, Uzunköprü Kaçakçılık Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandılar.

Gözaltına alınarak Uzunköprü Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi. Bir kişi ise ev hapsine mahkum edildi.

Yakalanan FETÖ/PDY mensuplarını yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen F.T. isimli şahıs hakkında ise ’kaçakçılık’ suçundan işlem başlatıldı.