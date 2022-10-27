Edirne merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Edirne merkezli 4 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Edirne merkezli Ankara, İstanbul ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda aralarında mühendis, vergi müfettişi ve gelir uzmanı da bulunan A.D., C.Ö., E.Y. ve M.Y. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin alınması için Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.