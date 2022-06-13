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Edirne merkezli FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik Edirne merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Asayiş 13.06.2022, 11:26 13.06.2022, 11:39
Edirne merkezli FETÖ operasyonu

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında gözaltına alınan 8 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve F.A, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Örgütle ilgili bilgiler veren diğer 6 zanlı ise etkin pişmanlık yasasından yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, terör örgütünün "mahrem yapılanması" soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında müfettiş, memur ve uzmanların da bulunduğu 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla, Sakarya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 8 zanlı gözaltına alınmıştı.

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