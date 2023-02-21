Edirne Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli olan ve rüşvet iddiası ile gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edirne’de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet operasyonuyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli S.A. ve E.Ç. tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevli 4 şahsın rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından S.A., E.Ç., H.Ö. ve S.S. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.A. ve E.Ç., çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı. H.Ö. ile S.S. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.