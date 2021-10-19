banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
Dizel benzini geçti... Motorine bir zam daha geldi!
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
2022 vergileri belli oldu: Kim ne kadar vergi ödeyecek?
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı!
Meteorolojiden yağış uyarısı
Meteorolojiden yağış uyarısı

Eda Nur Kaplan’ın ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Eda Nur Kaplan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame tamamlandı.

Asayiş 19.10.2021, 11:47
Eda Nur Kaplan’ın ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, Eda Nur Kaplan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame tamamlandı.

Soruşturma kapsamındaki Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin en az 18 yıl cezalandırılmaları istendi.

Eda Nur Kaplan, cinsel saldırıya uğradığını polise bildirmiş, sanıklar hakkında şikayetçi olmuş ve bir hafta sonra intihar etmişti.

Yusuf G. ile internetten tanıştığını belirlenen Kaplan, ablasıyla birlikte Yusuf’un olduğu eğlence mekanında oldukları, bir süre sonra da Mehmet A.’nın kendilerine dahil olduğu ifade edildi. Eğlence mekanından ayrılan Kaplan ve Mehmet A., kiraladıkları günü birlik eve gitti. Burada da Kaplan’a cinsel saldırıda bulunulduğu hazırlanan iddianamede yer aldı. Soruşturmada ifadesi alınan Aşkın K. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Eda Nur Kaplan’a ‘nitelikli cinsel saldırı’ iddiasıyla haklarında en az 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen şüphelilere ilişkin iddianamede, “Cinsel saldırı eyleminin Eda Nur Kaplan’ın vücudu üzerinde işlenirken, bu suçun işlenmesi sırasında ve bu suçun işlendiği süreyle sınırlı bir zaman dilimi içerisinde her iki şüphelinin de eylemin esnasında içinde bulunduğu durumun şartları ve aldığı alkolün etkisi ile direnemediğinin, ancak şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler esnasında rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği değerlendirilmiştir. Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur Kaplan’a karşı nitelikli cinsel saldırı suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır” denildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2