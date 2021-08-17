Eda Nur Kaplan’ın intihar soruşturmasında tecavüzcü Mehmet Ardıçoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde camdan atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan’ın ölümüne ilişkin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Yusuf Güzelyurt, Mehmet Ardıçoğlu ve olay gecesinde otel odasında bulundan Aşkın K., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Eda Nur’a cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Yusuf Güzelyurt’un arkadaşı otel işletmecisi Mehmet Ardıçoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.

“ODAYA ÇIKTIK, BİRLİKTELİK YAŞADIK”

Sabah’ta yer alan habere göre, tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Ardıçoğlu, savcılıkta verdiği ifadesinde, Eda Nur Kaplan’ı Yusuf Güzelyurt’un aracılığıyla tanıdığını anlatarak, “Eda Nur ve Yusuf gittiğimiz mekandan ayrıldı. Önce nereye gittiklerini sormadım, daha sonra arayınca benim otelime gittiklerini öğrendim, ben de gittim. Sabaha karşı 04:00 sıralarında resepsiyonda beklerken Eda Nur geldi. Odaya çıktık, birliktelik yaşadık. Bir süre sonra odaya arkadaşlarım G. ve Aşkın K. geldi” dedi.

“HEPİMİZ ALKOL ALMIŞTIK”

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Mehmet Ardıçoğlu, şöyle devam etti:

Aşkın odadan ayrıldıktan sonra Eda Nur eve gitmek istediğini söyledi ve benden telefonumu istedi. Ablasını aradı ben de Eda Nur için taksi çağırdım, olay tarihinde hepimiz alkol almıştık. Aradan zaman geçince Yusuf beni aradı ve Eda Nur’un otelde olup olmadığını sordu. Ben de kendisine otelden ayrıldığını söyledim. Hakkımda şikayet olduğunu öğrenince emniyete ifade vermeye gittim.

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, ablası ve ablasının erkek arkadaşının birlikte yaşadığı eve misafir olarak gittiği sırada uyumalarından kısa bir süre sonra 45 metre yükseklikten atlayarak intihar etmişti.

Kaplan’ın sevgi evlerinden 18 yaşını doldurması üzerine 2021 Ocak’ta ayrıldığı ve iki kişi tarafından tecavüze uğradığı, konu ile ilgili şikayetçi olduğu, bu durumun psikolojisini bozduğu kaydedilmişti.