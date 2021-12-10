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Eda Nur Kaplan’a cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan sanıklar hakim karşısına çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan’ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada sanıklar hakim karşısına çıktı.

Asayiş 10.12.2021, 18:31
Eda Nur Kaplan’a cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan sanıklar hakim karşısına çıktı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15. katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan’ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davada sanıklar hakim karşısına çıktı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan Yusuf G. ve Mehmet A.’nın yanı sıra Kaplan’ın annesi, kardeşi ve tanıklar katıldı.

Kaplan, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Yusuf G. ve Mehmet A. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin en az 18 yıl cezalandırılmaları istenmişti.

Kaplan, tecavüze uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olacağını söylemiş

Kaplan ile ‘Tinder’ isimli uygulamadan tanıştıklarını söyleyen tutuklu sanık Yusuf G., “Eda kendisini ilk önce bana ‘Ada’ olarak tanıttı. İlk buluşmamızda konsere gittik ve orada alkol aldık. Daha sonra oradan ayrılarak arkadaşımın işlettiği otele gittik ve orda cinsel birlikteliğimiz oldu. Oteldeyken gittiğimiz mekanda hesabı ödemediğim aklıma geldiği için otelden ayrıldım ve mekana gittim. Sonra otelin sahibi arkadaşım Mehmet A.’yı aradığımda Eda’nın otelden ayrıldığını söyledi. Ertesi sabah Eda bana tecavüze uğradığına dair şikayetçi olacağını belirttiği bir mesaj attı. Ben otelden ayrıldıktan sonra Mehmet’le beraber olmuş. Eda’nın elini bile zorla tutmadım her şey onun rızasıyla oldu” dedi.

“Benden 700 TL para istedi”

Yusuf G.’nin otelden ayrılmasının ardından Kaplan ile kendisinin de birlikte olduğunu ifade eden sanık Mehmet A. ise yaptığı savunmasında, “Yusuf otelden ayrıldıktan sonra Eda resepsiyona geldi. Biraz sohbet ettikten sonra kendi odama geçtik ve orada birlikte olduk. Otelden ayrılacağı sıra taksi çağırdık ve benden 700 TL para istedi, bende vermedim. Sonra ona bu parayı vermediğim için kendisine tecavüz ettiğimi ve şikayetçi olacağını söyledi. Bende ‘İstediğini yapabilirsin polise de gidebilirsin, sana olan yargı bana da var’ dedim. Daha sonra otele polisler geldi ve karakola gidip ifade verdim” ifadelerini kullandı.

“Eda intihar etmeden önce çok mutsuzdu”

Kaplan’ın intihar etmeden önce yaşadıklarını kendisine anlattığını belirten anne Fatma Polatoğlu, “Eda bana iki kişi tarafından tecavüze uğradığını ve bu olanları hazmedemediğini söyledi. Bana gelmesini söyledim fakat o Sıla isimli arkadaşında kaldı. Sonra ben kendisini ve diğer kızım Güler’i aradım açan olmadı. 4 saat sonra Sıla ve erkek arkadaşı benim yanıma gelip Eda’nın öldüğünü söylediler. Ne oldu diye sorduğumda kimse bana bir şey söylemedi. Olay olmadan önce de Eda’nın canı çok sıkkındı ve mutsuzdu” diye konuştu.

Duruşmaya katılan Eda Nur Kaplan’ın ablası Güler Kaplan ise kardeşinin taksiyle eve gelerek tecavüze uğradığını söylediğini, sonrasında sanık Yusuf G.’yi defalarca aramasına rağmen dönüş yapılmadığını ve bunun üzerine karakola gidip şikayette bulunduklarını ifade etti. Kaplan’ı eve bırakan ve duruşmada tanık olarak dinlenen taksi şoförü Ali U. ise Kaplan’ı sabaha karşı otelden aldığını beyan ederek, “Eda’yı taksiye bindiren kişi bana adres ve numara verdi. Arabada Eda ağlıyordu ve yarı baygındı. Bende ‘Ne oldu’ diye sordum. Eda da hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Adreste ablası aldı Eda’yı ve parasının olmadığını söyledi. Ben de paramı vermezseniz karakola gideceğimi söylemem üzerine Mehmet bana otelde parasını vereceğini söyledi ben de otele geri döndüm” şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik evrakların giderilmesine ve sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Şubat tarihine erteledi.

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