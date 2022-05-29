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Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’da önceki gün silahlı saldırının düzenlendiği eczanenin yaklaşık 4 ay önce yüzü maskeli 2 kişi tarafından yakılmak istendiği görüntüler ortaya çıktı.

Asayiş 29.05.2022, 13:06
Eczaneye silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’da önceki gün silahlı saldırının düzenlendiği eczanenin yaklaşık 4 ay önce yüzü maskeli 2 kişi tarafından yakılmak istendiği görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Karaköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’nde yaşandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısındaki ara sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içeride müşteriler olduğu sırada eczaneye ateş açıp kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırının yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Aynı eczanenin yaklaşık 4 ay önce benzin dökülerek yakılmak istendiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde gece vakti eczanenin önüne gelen yüzü maskeli 2 kişinin benzin döktükten sonra ateşe verdiği görüldü. Alevlerin iş yerinin içerisine ulaşmadan söndüğü belirtildi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada zanlılardan birini yakalarken, diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam dediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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