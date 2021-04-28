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Eczanede çıkan yangın mahalleyi savaş alanına çevirdi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, sabaha karşı bir eczanede meydana gelen yangın, mahalleliye kabus yaşattı.

Asayiş 28.04.2021, 11:17
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Eczanede çıkan yangın mahalleyi savaş alanına çevirdi

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, sabaha karşı bir eczanede meydana gelen yangın, mahalleliye kabus yaşattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 03.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi’nde bulunan eczanede meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlama sonrası başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan eczane küle dönerken, eczanenin bulunduğu binada yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu yangını söndürebildi.

Sahur zamanına rastlayan yangını çevredeki vatandaşlar balkondan cep telefonuyla görüntüledi. Gün ağırdığında yangının bilançosu ortaya çıktı. Olay sonrası eczane küle dönerken eczanenin bulunduğu binanın dumandan büyük hasar gördü.

Yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. İtfaiye ve polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.
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